Цены на нефть растут в понедельник

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20 февраля 2017 г. 14:50
Источник: Интерфакс-Украина
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Нефть дорожает в понедельник на данных о сокращении экспорта нефти из Саудовской Аравии.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:47 кв в понедельник увеличилась на 40 центов (0,72%) - до $56,21 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на март, торги которым завершаются во вторник, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 33 цента (0,62%) - до $53,73 за баррель. Более активный апрельский контракт прибавил 0,5% и стоил $54,07 за баррель.

Саудовская Аравия в декабре сократила экспорт нефти на 244 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, до 8,01 млн б/с, свидетельствуют данные Joint Organization Data Initiative (JODI).

Добыча в стране упала с 10,72 млн б/с до 10,46 млн б/с. Благодаря этому, Россия впервые с прошлого марта вернула себе титул крупнейшего в мире нефтедобытчика с показателем 10,49 млн б/с.

США в декабре добывали 8,8 млн б/с против 8,9 млн б/с в ноябре.

Тем временем в прошлую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes объявила, что число активных установок по добыче нефти в США на минувшей неделе выросло на 6 единиц, до рекордных с октября 2015 года 597 штук.

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