 

Цены на нефть ускорили рост в пятницу

10 февраля 2017 г. 20:51
Источник: Интерфакс-Украина
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Нефть увеличила темпы роста в пятницу и нивелировала снижение с начала недели на позитивном прогнозе от Международного энергетического агентства (МЭА).

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:56 кв в пятницу увеличилась на $1,09 (1,96%) - до $56,72 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в марте подорожал на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1 (1,89%) - до $54 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 9 центов, WTI выросла на 17 центов.

По данным МЭА, страны ОПЕК соблюдают соглашение о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки на 90%, что является рекордным показателем в истории.

Кроме того, МЭА повысило оценки мирового спроса на нефть в 2016-2017 годах, но отметило, что страны, не входящие в ОПЕК, увеличат добычу на 400 тыс. б/с в 2017 году после сокращения на 800 тыс. б/с в прошлом году.

"В 2017 году, при нормальных погодных условиях, мы ожидаем роста спроса на 1,4 млн б/с, что на 0,1 млн б/с выше предыдущего прогноза", - говорится в докладе МЭА. Вместе с тем подъем замедлится с 1,6 млн б/с в 2016 году.

Между тем Китай в январе сократил закупки нефти на 6,4% с рекордного уровня, достигнутого в декабре, до 34,03 млн тонн. Это объясняется тем, что небольшие независимые НПЗ снизили потребление перед празднованием Нового года по лунному календарю, которое в этом году началось 27 января.
 

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