Число долларовых миллиардеров в России за год увеличилось на 19, - Forbes

Состояние россиян из списка Forbes увеличились за год на $100 млрд. При этом количество долларовых миллиардеров в России, по данным издания, за год увеличилось на 19 человек.

К такому выводу пришли эксперты Forbes, которые составили ежегодный рейтинг.

Совокупное состояние 200 самых богатых бизнесменов России выросло за год на $100 млрд - до $460 млрд. Число долларовых миллиардеров в России, по данным издания, за год увеличилось с 77 до 96.

Размер состояния, необходимого для попадания в список 200 самых богатых бизнесменов, оказался рекордно высоким - $500 млн (годом ранее $350 млн).

Рост стоимости активов участников рейтинга Forbes объясняет резким ростом курса рубля в феврале 2017 года, когда брались данные о биржевых котировках акций для определения размера состояний, а также благоприятной конъюнктурой сырьевых рынков.

Список 200 самых богатых бизнесменов России в 2017 году, как и годом ранее, возглавил Леонид Михельсон - совладелец газодобывающей компании "Новатэк". Его состояние Forbes оценил в $18,4 млрд (плюс $4 млрд за год). На втором месте - владелец "Северстали" Алексей Мордашов с состоянием в $17,5 млрд(плюс $6,6 млрд и четыре позиции в рейтинге). Третьим стал владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с $16,1 млрд (плюс $6,8 млрд и пять позиций в рейтинге).

Одним из лидеров по росту состояния за год среди 50 богатейших бизнесменов РФ оказался друг Путина Аркадий Ротенберг (владелец "Стройгазмонтажа", курирует скандально известную систему "Платон"). По сравнению с прошлым годом, он поднялся в рейтинге сразу на 36 позиций, продемонстрировав рост состояния на $1,6 млрд в год. С состоянием в $2,6 млрд Ротенберг занимает в рейтинге 2017 года 39-е место.

Владелец "Тинькофф Банка" Олег Тиньков поднялся в рейтинге Forbes на 90 позиций и занимает 79-е место. По оценке издания, состояние Тинькова за год увеличилось почти в 2,5 раза, до $1,2 млрд.

"Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга занимается, в числе прочего, строительством моста через Керченский пролив - одним из самых крупных инфраструктурных проектов в РФ. Аркадий Ротенберг и его брат Борис (94-е место в рейтинге Forbes с состоянием в миллиард долларов) входят, как считает, в близкий круг президента РФ Владимира Путина. Сын Аркадия Ротенберга Игорь является совладельцем компании, занимающейся системой сбора платы за проезд грузовиков по федеральным трассам - "Платон".

Напомним, с конца марта в России продолжается массовая акция протеста дальнобойщиков, которые выступают против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам "Платон".

Система взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам действует с ноября 2015 года. Первоначально тариф системы планировался на уровне 3,73 рубля за километр, затем его снизили до 3,06 рубля, а после массовых протестов - до 1,53 рубля. Позже, однако, его вновь решили повысить.

Как сообщалось в марте, шесть украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от Forbes.