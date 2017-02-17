ЧП в энергетике сегодня вступило в силу

Чрезвычайное положение (ЧП) в энергетике, решение о введении которого было принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины 15 февраля, сегодня вступило в силу. Так, распоряжение Кабмина от 15 февраля 2017 года №103-р "О принятии временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии" было опубликовано в газете "Урядовий курьер" вчера, 16 февраля, и, соответственно, сегодня оно вступает в силу.

"В связи с блокированием грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы с целью обеспечения надежной, бесперебойной, стабильной работы объединенной энергетической системы Украины, предотвращения возникновения дисбаланса между производством и потреблением электрической энергии согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о принятии на рынке электрической энергии временных чрезвычайных мер", - говорится в тексте распоряжения.

Как отмечается, ЧП в энергетике, в частности, предусматривает, что "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" должна определить допустимые уровни снижения резерва энергогенерирующих мощностей; установить требования относительно состава оборудования ТЭС энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков; применить в случае необходимости по согласованию с Минэнерго графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, и контролировать их соблюдение.

Кроме того, из-за ЧП в энергетике ГП "Энергорынок" должен разработать графики нагрузки энергетической системы Украины с учетом требований "Укрэнерго". Кроме того, на "Энергорынок" возлагается начисление платежей за электроэнергию ее производителям, работающим по ценовым заявкам, для которых установлены графики и объемы производства электроэнергии, по предельной цене системы.

В связи с ЧП в энергетике на ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" возлагается работа по соблюдению графиков нагрузок энергосистемы Украины; обеспечение проведения технического обслуживания оборудования атомных электростанций, вязаного с необходимостью частичной разгрузки единичных энергоблоков АЭС, в выходные или праздничные дни; разгрузка энергоблоков АЭС в случае необходимости по балансу мощности в выходные и праздничные дни.

"Министерству энергетики и угольной промышленности за три дня до окончания срока действия этого распоряжения проинформировать Кабинет министров Украины о состоянии его выполнения", - говорится в документе.