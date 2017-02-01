Cнижение портовых сборов увеличит конкурентоспособность украинских портов

Планы по снижению в 2017 году портовых сборов являются позитивным посылом морехозяйственному комплексу, реализация которых усилит позиции Украины на международном рынке морских перевозок, считает глава морского терминала "Ника-Тера" (ООО "Морской специализированный порт "Ника-Тера", Николаев, входит в Group DF), Александр Гайду.

"Такое решение не только позволит повысить конкурентоспособность украинских портов по сравнению с другими портами Черноморского региона, но и будет иметь мультипликативный эффект для украинской экономики. Если решение примут оперативно, это создаст условия для увеличения грузооборота в морских портах Украины, так как экономически необоснованные портовые сборы – один из основных факторов, сдерживающих развитие морских терминалов", – цитирует А.Гайду пресс-служба "Ника-Тера".

По его мнению, на решение о снижении портовых сборов может существенно повлиять бюрократия – затягивание согласования решений различными органами исполнительной власти.

"Мы надеемся, что такие решения будут приниматься быстро и без проволочек. Это будет на руку не только портовой отрасли, но и всей экономике страны", – сказал глава ООО.

Он добавил, что сейчас на портовую отрасль влияют геополитические и экономические факторы, но надежда на рост грузооборота в относительно долгосрочной перспективе есть.

"Период стагнации будет пройден. Отрасль и ранее, в девяностых годах, испытывала кризис из-за катастрофического падения грузооборота, но он был преодолен. Уверен, что в ближайшее время мы увидим позитивные результаты", – резюмировал А.Гайду.