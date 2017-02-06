Данилюк о транше МВФ: Остались технические моменты

Украина и Международный валютный фонд обсуждают технические моменты для получения следующего транша.

Об этом на пресс-конференции заявил министр финансов Александр Данилюк.

"Сейчас мы уже на последних этапах и уже обсуждаются технические моменты для получения следующего транша (от МВФ - ред.)", - сказал Данилюк.

Он отметил, что сотрудничество с МВФ является положительным сигналом не только для внутренних инвесторов, но и весомым сигналом для иностранных партнеров, а именно - "то, что Украина находится на пути реформ и у нас есть поддержка такой серьезной организации как Международный валютный фонд".