 

Данилюк о транше МВФ: Остались технические моменты

06 февраля 2017 г. 15:15
Источник: Укринформ
24 просмотра

Украина и Международный валютный фонд обсуждают технические моменты для получения следующего транша.

Об этом на пресс-конференции заявил министр финансов Александр Данилюк.

"Сейчас мы уже на последних этапах и уже обсуждаются технические моменты для получения следующего транша (от МВФ - ред.)", - сказал Данилюк.

Он отметил, что сотрудничество с МВФ является положительным сигналом не только для внутренних инвесторов, но и весомым сигналом для иностранных партнеров, а именно - "то, что Украина находится на пути реформ и у нас есть поддержка такой серьезной организации как Международный валютный фонд".

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.