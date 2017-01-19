Для армии от крупного бизнеса Харьковщины поступило 142 миллиона гривен

Именно такую сумму военного сбора заплатили в течение прошлого года плательщики, которые находятся на учете в Харьковcком управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

И.о. заместителя начальника - начальника Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов в ГФС Татьяна Самойленко отметила стабильную динамику поступлений налога на поддержку армии.

«По сравнению с позапрошлогодним периодом поступления выросли более чем на 7 млн. грн. В частности, в декабре сумма военного сбора составила почти 20 млн. грн., что на 34% больше, чем за предыдущий месяц, и на 12,6 % больше поступлений за декабрь 2015 года», - отметила Татьяна Самойленко. Она выразила уверенность, что такая позитивная тенденция будет сохранена и в дальнейшем, учитывая актуальность назначения этого платежа.