Для плательщиков экологического налога повышены ставки

Харьковское управление Офиса крупных плательщиков налогов ГФС сообщает, что Законом Украины от 20 декабря 2016 года № 1791-VIIІ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» выложены в новых размерах ставки экологического налога.

По сравнению с действовавшими в 2016 году на 12 процентов увеличились ставки налога:

- за выбросы в атмосферный воздух отдельных загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения;

- за выбросы двуокиси углерода;

- за сбросы отдельных загрязняющих веществ в водные объекты;

- за размещение отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах;

- за образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные);

- за временное хранение радиоактивных отходов их производителями больше установленного особыми условиями лицензии срока.

Увеличенные ставки плательщики налога должны применять при расчете налоговых обязательств за вышеперечисленные объекты налогообложения, которые возникли с 1 января 2017 года.

Согласно пункту 250.2 статьи 250 Кодекса плательщики экологического налога составляют налоговые декларации и подают их на протяжении 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем налогового (отчетного) квартала, в контролирующий орган и уплачивают налог на протяжении 10 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока представления налоговой декларации.

Если плательщик налога с начала отчетного года не планирует осуществления выбросов, сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов, образования радиоактивных отходов на протяжении отчетного года, то такой налогоплательщик должен уведомить об этом соответствующий контролирующий орган по месту расположения источников загрязнения и подать заявление в произвольной форме об отсутствии у него в отчетном году объекта начисления экологического налога. В противном случае налогоплательщик обязан подавать Декларации согласно требованиям Кодекса.