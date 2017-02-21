 

Добыча угля на неподконтрольных территориях выросла на 49%

21 февраля 2017 г. 17:08
Источник: ЛІГА.net
1 просмотр

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе 2017 г. увеличилась на 13,7% по сравнению с январем 2016 г. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Минэнерго уточняет, что всего добыча на украинских шахтах составила 3,659 млн т.

При этом государственные шахты добыли 466,5 тыс. т, что на 0,7% меньше, чем в январе 2016 г., а доля добычи госшахт в общем балансе составила 12,7%.

"Добыча дефицитных марок угля А (антрацит) и Т (тощак) на временно неподконтрольных Украине территориях выросла на 49%, до 913,1 тыс. т. ДТЭК Ровенькиантрацит увеличил добычу на 59% - до 348,6 тыс. т антрацита, а ДТЭК Свердловантрацит - на 36,7%, до 260 тыс. т. На 49% выросла добыча тощего угля в компании ДТЭК Комсомолец Донбасса - до 304,5 тыс. т", - сообщает Минэнерго.

Кроме того, министр энергетики Игорь Насалик рассказал о мерах, принимаемых Кабинетом министров Украины по замещению антрацитовой группы угля.

В частности, по его словам, в мае 2016 г. была начата программа перевода 2 и 5 энергоблоков Змиевской ТЭС на ПАО Центрэнерго с антрацитовой группы угля на использование угля марок Г и ДГ.

"Эта программа будет завершена уже в течение II и III кварталов текущего года. Данная программа дает возможность заместить 1 млн т антрацитовой группы", - сказал министр.

В сентябре 2017 г. планируется завершение проекта Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская. Эта программа позволит дополнительно заместить 250 тыс. т угля в месяц.

Насалик подытожил, что если собрать все проекты вместе, то замещение составит около 3 млн т.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.