Добыча угля на неподконтрольных территориях выросла на 49%

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе 2017 г. увеличилась на 13,7% по сравнению с январем 2016 г. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Минэнерго уточняет, что всего добыча на украинских шахтах составила 3,659 млн т.

При этом государственные шахты добыли 466,5 тыс. т, что на 0,7% меньше, чем в январе 2016 г., а доля добычи госшахт в общем балансе составила 12,7%.

"Добыча дефицитных марок угля А (антрацит) и Т (тощак) на временно неподконтрольных Украине территориях выросла на 49%, до 913,1 тыс. т. ДТЭК Ровенькиантрацит увеличил добычу на 59% - до 348,6 тыс. т антрацита, а ДТЭК Свердловантрацит - на 36,7%, до 260 тыс. т. На 49% выросла добыча тощего угля в компании ДТЭК Комсомолец Донбасса - до 304,5 тыс. т", - сообщает Минэнерго.

Кроме того, министр энергетики Игорь Насалик рассказал о мерах, принимаемых Кабинетом министров Украины по замещению антрацитовой группы угля.

В частности, по его словам, в мае 2016 г. была начата программа перевода 2 и 5 энергоблоков Змиевской ТЭС на ПАО Центрэнерго с антрацитовой группы угля на использование угля марок Г и ДГ.

"Эта программа будет завершена уже в течение II и III кварталов текущего года. Данная программа дает возможность заместить 1 млн т антрацитовой группы", - сказал министр.

В сентябре 2017 г. планируется завершение проекта Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская. Эта программа позволит дополнительно заместить 250 тыс. т угля в месяц.

Насалик подытожил, что если собрать все проекты вместе, то замещение составит около 3 млн т.