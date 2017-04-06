Две квитанции за газ. Что входит в абонплату и сколько придется платить, если постановление вступит в силу?

Распределение газа потребителям, ликвидация аварий и плановый ремонт газопроводов - это основные составляющие абонплаты, которую в НКРЭКУ решили ввести в конце марта, рассказывают в харьковском облгазе. Ежедневно газовщики проверяют оборудование в разных частях региона с помощью специальных приборов или инструментов, устраняют утечки или латают трубы.

Александр Безуглый, слесарь по обслуживанию газового оборудования:

Вот сейчас переходный период с зимнего на летний, надо понижать давление, население потребляет газа меньше. Когда ототпительный сезон мы делаем больше. Но для этого нужна работа бесперебойная регулятора, за ним нужно следить, обслуживать, чтобы давать газ населению как положено.

Анатолий Татаринцев, монтер электрозащиты ПАО "Харьковгаз":

Мы находим где повреждения изоляции, отмечаем у себя, рисуем специальную схему и потом листы специальные. Потом шурфуется это все и ремонтируется труба, покрывается новой изоляцией.

Общая протяженность газовых сетей, по которым каждый год транспортируются сотни миллионов кубов голубого топлива в области составляет 17 тысяч километров, подчеркивают в газовом хозяйстве. Из них - больше 8 тысяч километров - в самом городе Харькове. Газопроводы находятся и на поверхности, и под землей, в том числе есть подводные - большой процент сетей изношен, отмечают в облгазе, поэтому затраты на устранение технических проблем тоже внушительные. Введение отдельного платежа, уверены специалисты, поможет улучшить обслуживание систем, то есть позволит снизить риск утечки газа и в последствие - взрывов.

Юрий Маслюк, ком. директор ПАО "Харьковгаз":

Все затраты, которые предусмотрены тарифом на распределение - они описаны, в том числе инвестиционная программа, в которую входит и замена газопроводов, и замена ГРП, это все прдусмотрено. на мой взгляд, этот тариф дает возможность немного больше провести работ и улучшить систему.

Тем временем, большая часть украинцев новость о введении абонплаты восприняла негативно. Меньшая же, удерживаясь от скоропалительных выводов, ждут окончательного решения правительства и новых платежек, чтобы подсчитать намного ли изменятся расходы семейного бюджета. Но абсолютно все уверены в одном - доходы и так низкие, поэтому абонплата будет очередным ударом по карману.

Валентина:

Ну я хочу сказать, что пока я не увижу самой квитанции. Той суммы, котоурю мне начислят. Пока не сравню с той суммой, которая была до этого - ничего сказать не могу. Хорошо или плохо не могу сказать. Нужно видеть начисление.

Татьяна:

У меня субсидия, но за абонплату - она не будет субсидирована, это будет гривен 40-50 с копейками, это будет на наши плечи. Пенсию нам решили не увеличивать. А все остальное и думаю подтянутся все остальные службы.

А вот в облгазе подчеркивают, для потребителей, которые живут в частных домах и пользуются голубым топливом для обогрева жилья - разделение оплаты за газ будет даже выгодным. Поскольку, согласно решению НКРЭКУ озвученному ранее, сам газ подешевеет, поэтому и платить таким абонентам нужно будет меньше. А вот жители многокватирных домов, где стоит только газовая плита, если постановление вступит в силу, в платежках могут увидеть сумму побольше.

Юрий Маслюк, ком. директор ПАО "Харьковгаз":

Для абонентов, которые потребляют в квартирах газ - для них действительно оплата увеличится. Потребление у них маленькое - увеличение произойдет - А в каких объемах произойдет? - Ну на сегодняшний день не отвечу, потому что постанову приостановили. Ну я думаю, что вопрос сейчас пересмотрят и для того, чтобы выровнять платежи.

Сейчас харьковские газовщики начисляют оплату по единому тарифу, как и до мартовского решения Нацрегулятора и ждут официального решения от Киева, которое там обещают озвучить в начале следующей недели