Эксперты обсудят, к чему приведет конфликт вокруг "Укрзализныци"

Участие в круглом столе примет министр инфраструктуры Владимир Омелян.

30 января (понедельник) 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «К чему приведет конфликт вокруг "Укрзализныци"?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы к обсуждению:

Итоги работы «Укрзализныци» за прошлый год.

Причины и последствия передачи «Укрзализныци» в подчинение МЭРТ.

Может ли конфликт вокруг «Укрзализныци» привести к правительственному кризису?

Участники круглого стола:

Владимир Омелян, Министр инфраструктуры Украины;

Игорь Васюник, народный депутат Украины, Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта;

Александр Завгородний, и.о. председателя ПАО "Укрзализныця" (2015-2016 г);

Андрей Рязанцев, финансовый директор ПАО “Укрзализныця”.

Модератор — Соня Кошкина, шеф-редактор LB.UA

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