Эксперты обсудят, к чему приведет конфликт вокруг "Укрзализныци"

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27 января 2017 г. 20:58
Источник: Левый берег
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Участие в круглом столе примет министр инфраструктуры Владимир Омелян.

30 января (понедельник) 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «К чему приведет конфликт вокруг "Укрзализныци"?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы к обсуждению:

Итоги работы «Укрзализныци» за прошлый год.
Причины и последствия передачи «Укрзализныци» в подчинение МЭРТ.
Может ли конфликт вокруг «Укрзализныци» привести к правительственному кризису?
Участники круглого стола:

Владимир Омелян, Министр инфраструктуры Украины;
Игорь Васюник, народный депутат Украины, Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта;
Александр Завгородний, и.о. председателя ПАО "Укрзализныця" (2015-2016 г);
Андрей Рязанцев, финансовый директор ПАО “Укрзализныця”.
Модератор — Соня Кошкина, шеф-редактор LB.UA

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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