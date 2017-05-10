ЕС завтра может увеличить квоты на украинские товары

Совет Европейского союза 11 мая рассмотрит вопрос об увеличении квот на экспорт некоторых видов товаров для Украины. Этот вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС по иностранным делам в разделе "Торговля", сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Во время заседания будет обсуждаться состояние дел относительно временных автономных торговых мер для Украины. Это законодательное предложение было внесено в сентябре 2016 года с целью содействия доступу Украины на рынок ЕС в части поставки некоторых видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, отметили в министерстве.

В начале мая комитет Европарламента по вопросам международной торговли проголосовал за расширение беспошлинных квот для Украины. В то же время, комитет не поддержал расширение торговых преференций для отдельных категорий аграрной продукции - обработанных томатов и пшеницы. В Минагрополитики заявляют, что в этом направлении Украина продолжает работу по увеличению квот по этим позициям и надеется на положительное решение Европарламента.