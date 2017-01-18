Еще одна страна запретила ввоз яиц и курятины из Украины

Гонконг запретил импорт мяса птицы и продуктов их переработки из Одесской и Черновицкой областей Украины, а также Египта, Клодского и Краковского районов Польши.

Об этом сообщает GlobalMeatNews.com.

Причиной соответствующего решения стали зафиксированные вспышки птичьего гриппа.

Центр безопасности продуктов Гонконга обратился к органам власти Египта, Польши и Украины с соответствующей информацией и отметил, что Гонконг будут пристально следить за информацией во Всемирной организации здоровья животных, поскольку в стране очень обеспокоены птичьим гриппом.

Ранее сообщалось, что Беларусь запретила импорт птицы с Украины и еще нескольких стран

