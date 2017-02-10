Еврокомиссия готова выделить Украине 600 млн евро

Европейская комиссия готова выделить Украине второй транш в ближайшие недели.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, который сегодня встречался с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Украинское правительство внесло законопроект о моратории на древесину в парламент, и это, по моему мнению, достаточное условие для выделения 600 млн евро, которые ждут в Украине, в ближайшие недели", - сказал он.

"Такой законопроект внесен в парламент, мы работаем с фракциями и группами, чтобы достичь консолидации в принятии этого закона. Мы найдем правильные решения, которые будут в интересах и Украины, и Европейского союза", - заявил в свою очередь Владимир Гройсман.

Напомним, Европейская комиссия от имени ЕС в июле 2015 года выделила Украине кредит в размере 600 млн евро - первый транш в рамках новой программы макрофинансовой помощи Украине, общий бюджет которой составляет 1,8 млрд. евро. В последующие месяцы предусматривалось выделение Европейской комиссией еще 1,2 млрд евро – при условии удачной реализации экономических и структурных реформ, согласованных между ЕС и Украиной.

600 млн евро Украина рассчитывала получить в конце 2015 года, еще 600 млн - в начале 2016 года. Этого до сих пор не произошло.

Последним препятствием для выделения второго транша был мораторий на экспорт леса. В Евросоюзе считают, что запрет лишь позволяет некоторым заинтересованным группам в деревообрабатывающей промышленности получать исключительный и неограниченный доступ к лесным ресурсам, чтобы собственноручно ими воспользоваться. Запрет на экспорт не предотвращает вырубку лесов и контрабанду древесины.

Поэтому совместная рабочая группа правительства и парламента разработала законопроект, который снимает мораторий на экспорт леса из Украины и усиливает штрафы за вырубку деревьев.

Действующий мораторий на экспорт необработанного леса вступил в силу 1 декабря 2015 года. Закон запрещает на протяжении 10 лет экспортировать за рубеж лесоматериалы в виде необработанной древесины, т.н. лес-кругляк и пр.