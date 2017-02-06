 

Еврокомиссия намерена продвигать увеличение Европарламентом квот на украинские товары в ранее утвержденных объемах

06 февраля 2017 г. 21:04
Источник: Интерфакс-Украина
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Европейская Комиссия намерена добиваться предоставления Европейским парламентом дополнительных автономных торговых преференций Украине в предложенном Еврокомиссией объеме без каких-либо изменений, заявила комиссар Европейского Союза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, в понедельник в ходе визита в Брюссель вице-премьер провела встречу с С.Мальмстрем, в ходе которой подчеркнула необходимость скорейшего подписания сторонами соглашения АСАА (соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции).

"Сесилия Мальмстрем подтвердила настроенность Европейской Комиссии продвигать одобрение Европейским парламентом решения о предоставлении Украине дополнительных автономных торговых преференций в объеме, предложенном Комиссией без каких-либо изменений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вопрос дополнительных торговых преференций ЕС для Украины также поднимался И.Климпуш-Цинцадзе во время ее встречи с членом Европарламента, докладчиком по этому вопросу в комитете международной торговли Ярославом Валенсой.
 

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