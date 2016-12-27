Европарламент может увеличить торговые преференции для Украины

В Европейском парламенте рассматривают возможность увеличения торговых преференций для Украины, заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Как сообщает УНИАН, она прокомментировала, как зона свободной торговли с ЕС с 1 января 2016 года повлияла на состояние украинской экономики.

"Зона свободной торговли у нас работает уже более года, и у нас есть рост, и мы видим, что Европейский Союз стал нашим основным торговым партнером. И это в принципе радует, потому что все прогнозы, которые делались российскими экспертами, политиками, они не осуществились, и фактически мы растем", - отметила Зеркаль.

По ее словам, если ранее бизнес был ориентирован на Россию, то теперь эти предприятия начали осваивать европейский рынок.

По мнению Зеркаль, бизнес "понял, что это не так трудно, как это рисовали в предыдущие годы в связи со всеми барьерами, о которых рассказывали в пропагандистских роликах россияне и их агенты влияния".

"Конечно, это еще первые шаги, и по первому году очень трудно делать какие-то прогнозы, но Европейский Союз готов идти дальше, и уже на рассмотрении парламента находится решение о предоставлении Украине дополнительных автономных преференций", - подчеркнула чиновница. По ее словам, хотя в этот список попал не очень большой перечень товаров, но одновременно они являются важными для Украины с точки зрения продвижения их на европейский рынок и введение европейских инвестиций для улучшения украинской бизнес-среды.