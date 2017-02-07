Финансовый аналитик раскритиковал блокаду Донбасса

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07 февраля 2017 г. 20:27
Источник: РБК-Украина
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Фурса подчеркнул, что к стратегическим обьектам нельзя подпускать авантюристов

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса раскритиковал блокаду Донбассе. Свое мнение он высказал на странице в соцсети Facebook.

"Есть стратегические объекты. И профессионалы, которые на них работают. И к ним и на километр нельзя подпускать авантюристов, закончивших 3 класса приходской школы… Непонятные люди, возглавляемые персонами с сомнительной репутацией, начинают нарушать монополию государства на насилие, нарушают функционирование стратегического объекта. При этом выбирают блестящий маршрут, по которому уголь с шахты ДТЭКа, зарегистрированной в Украине и платящая там налоги, везут на другое предприятие ДТЭКа, тоже платящая налоги в Украине. Где логика?", - задается вопросом эксперт.

"И вроде вы рады, что уголь не идет и у Ахметова болит голова. Его ведь не жалко, он ведь олигарх. И все дела. Но есть один нюанс. А будете вы рады, если во Львове и Киеве начнут отключать электрику в минус 20?", - добавил он.

Блокада Донбасса началась в Луганской области 26 января. Около полусотни экс-бойцов добровольческих батальонов "Айдар" и "Донбасс" перекрыли участок железной дороги возле сел Золотое и Горное. Также там присутствовали народные депутаты Семен Семенченко и Владимир Парасюк.
 

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