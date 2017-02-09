Фискалы проверят закрывшихся ЧП-шников

После новогоднего ажиотажа у дверей регистрационной палаты полный штиль - сейчас закрывать свои ЧП приходят только те, кто решил не стоять в очередях в конце минувшего года или те, кто, оценив выплаты за январь, поняли, что предпринимательская деятельность им не выгодна.

Владимир, предприниматель

Деятельности ноль, а платить ежемесячные взносы с чего просто, не с чего. Поэтому приходится закрываться./00.27 У меня нету деятельности никакой, я до этого не закрывался, думал перевестись в другую структуру, но пока не перевелся, пока лучше закроюсь.

Анвир, предприниматель

Работа невозможно, налоги нереальные - А почему сейчас закрываетесь? - Потому что очереди были до Конного рынка, неорганизованно было. Поэтому пришлось закрыться

По данным государственной фискальной службы из-за изменения законодательства - необходимости платить единый социальный взнос независимо от того, получена прибыль или нет ежемесячно - в 2016 году закрылось более 35 тысяч харьковских ЧП. Львиная доля пришлась на конец года. Еще 13 тысяч предпринимателей ликвидировали свои фирмы в январе. Но в основном, говорят фискалы, это так называемые "спящие" ФЛП, которые и так не платили налоги. Что касается "сезонников," то они могут закрывать и открывать ЧП всякий раз, когда им это необходимо, говорят в ГФС.

Наталья Светош, зам.нач. ГУ ГФС в Харьковской обл.

Сказать о том, что бюджет потеряет - нет. Более того, мы проанализировали поступления от подоходного налога и социального взноса, если проанализировать январь 2016 и январь 2017 то поступления увеличились, темп роста порядка 138 процентов.

При этом, если после подачи документов на закрытие в регистрационную палату предприниматель хоть больше и не считается таковым и новые взносы не платит, это еще не значит, что его не попросят вернуть долги за минувшие годы, говорят фискалы. Нередко, утверждают они, люди, которые подали сейчас на закрытие, по несколько лет не сдавали отчетность и не платили взносы - теперь их ждут штрафы.

Наталья Светош, зам.нач. ГУ ГФС в Харьковской обл.

Мы сейчас хотим сделать полнейший анализ и вообще не трогать людей, которые отчитывались, не имеют задолженности перед бюджетом, имеют закрытые счета, для того, чтобы закрыть их общим списком и закрыть карточки.

А вот "штрафников" фискалы будут приглашать для беседы. Правда, как долго продлятся эти проверки - неизвестно. Из-за большого объема закрывшихся ЧП в ДФС не могут назвать даже примерные сроки.