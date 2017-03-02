 

Фондовые индексы Украины в четверг изменились разнонаправленно

02 марта 2017 г. 20:55
Источник: Интерфакс-Украина
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Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) упал на 1,61% - до 947,57 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,18% - до 275,06 пункта.

Объем торгов на УБ составил 10,5 млн грн, в том числе акциями – 6,37 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 549,3 млн грн, в том числе акциями – 0,29 млн грн.

На УБ больше всех подешевели бумаги "Укрнафты" (-3,96%), Райффайзен Банка Аваль (-1,99%) и "Центрэнерго" (-1,71%).

Выросли в цене только акции "Мотор Сичи" (+0,27%).

На ПФТС прошли сделки с акциями "Центрэнерго" (+0,04%) и "Мотор Сичи" (+1,16%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 1,61% - до 660,78 пункта при объеме торгов 15 млн злотых (99,3 млн грн).

Среди индексных акций выросли в цене только акции "Астарты" (+4,94%) и агрохолдинга ИМК (+0,11%).

Тройку лидеров снижения составили бумаги KDM Shipping (-10,91%), "Агротона" (-2,4%) и "Садовая груп" (-2,27%).

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