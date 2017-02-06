 

Фондовые индексы Украины в понедельник изменились разнонаправленно

06 февраля 2017 г. 20:26
Источник: Интерфакс-Украина
11 просмотров

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,63% - до 867,91 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,09% - до 269,77 пункта.

Объем торгов на УБ составил 3,86 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 171,8 млн грн, в том числе акциями – 0,4 млн грн.

Среди индексных акций УБ лучшая динамика зафиксирована по бумагам Райффайзен Банка Аваль (+1,29%), "Донбассэнерго" (+0,7%) и "Укрнафты" (+0,7%).

Снизились в цене только акции "Центрэнерго" (-0,39%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,72%) и "Мотор Сичи" (+0,09%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв повысился на 0,23% - до 622,91 пункта при объеме торгов 2,9 млн злотых (19,6 млн грн).

В "индексной корзине" тройку лидеров роста составили бумаги KSG Agro (+7,86%), "Милкиленда" (+7,24%) и "Садовая груп" (+6,67%).

Дешевели акции "Астарты" (-0,11%) и "Кернела" (-0,04%).

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.