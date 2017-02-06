Фондовые индексы Украины в понедельник изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,63% - до 867,91 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,09% - до 269,77 пункта.

Объем торгов на УБ составил 3,86 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 171,8 млн грн, в том числе акциями – 0,4 млн грн.

Среди индексных акций УБ лучшая динамика зафиксирована по бумагам Райффайзен Банка Аваль (+1,29%), "Донбассэнерго" (+0,7%) и "Укрнафты" (+0,7%).

Снизились в цене только акции "Центрэнерго" (-0,39%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,72%) и "Мотор Сичи" (+0,09%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв повысился на 0,23% - до 622,91 пункта при объеме торгов 2,9 млн злотых (19,6 млн грн).

В "индексной корзине" тройку лидеров роста составили бумаги KSG Agro (+7,86%), "Милкиленда" (+7,24%) и "Садовая груп" (+6,67%).

Дешевели акции "Астарты" (-0,11%) и "Кернела" (-0,04%).