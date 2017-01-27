Фондовые индексы Украины в пятницу изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,13% - до 859,91 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,01% - до 269,66 пункта.

Объем торгов на УБ составил 8,7 млн грн, в том числе акциями 7 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 479,7 млн грн, в том числе акциями 0,32 млн грн.

Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги "Донбассэнерго" (-2,16%), "Укрнафты" (-0,89%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,63%).

Подорожали акции "Центрэнерго" (+0,37%) и "Мотор Сичи" (+0,31%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,09%) и "Мотор Сичи" (-0,25%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 2,48% - до 643,81 пункта при торговом обороте 7,25 млн злотых (48,9 млн грн).

В "индексной корзине" тройку лидеров роста составили бумаги агрохолдинга ИМК (+5,57%), "Кернела" (+4,22%) и "Овостара" (+2,36%).

Подешевели акции "Садовая груп" (-7,27%) и "Агротона" (-1,08%).