 

Фондовые индексы Украины в пятницу изменились разнонаправленно

24 февраля 2017 г. 20:42
Источник: Интерфакс-Украина
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Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,15% - до 932,44 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,33% - до 274,26 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,7 млн грн, в том числе акциями 7,1 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 764 млн грн, в том числе акциями – 0,26 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Укрнафты" (-1,35%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,31%).

Выросли в цене акции "Центрэнерго" (+0,84%) и "Мотор Сичи" (+0,46%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,43%) и "Мотор Сичи" (+0,93%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв снизился на 0,18% - до 637,53 пункта при объеме торгов 4,47 млн злотых (29,6 млн грн).

В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги "Садовая груп" (-6%), "Милкиленда" (-1,63%) и "Кернела" (-1,59%).

Дорожали акции KDM Shipping (+1,01%), "Овостара" (+1,01%) и "Агротона" (+0,16%).

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