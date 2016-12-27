 

Фондовые индексы Украины во вторник изменились разнонаправленно

27 декабря 2016 г. 20:47
Источник: Интерфакс-Украина
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Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,59% - до 787,27 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,03% - до 265,18 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,6 млн грн, в том числе акциями – 6 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 2,38 млн грн, в том числе акциями – 0,38 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги "Донбассэнерго" (-3,84%), "Центрэнерго" (-1,07%) и "Укрнафты" (-1,04%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,34%) и "Мотор Сичи" (+0,54%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв вырос на 0,24% - до 527,02 пункта при объеме торгов 1,3 млн злотых (7,9 млн грн).

Среди индексных акций дорожали бумаги "Кернела" (+3,43%) и "Милкиленда" (+2,08%).

В "красной зоне" торговались акции "Агротона" (-4,12%), KSG Agro (-0,48%) и "Астарты" (-0,07%).

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