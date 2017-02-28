Фондовые индексы Украины во вторник изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,19% - до 938,23 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,04% - до 274,55 пункта.

Объем торгов на УБ составил 8,3 млн грн, в том числе акциями 4,9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 557,16 млн грн, в том числе акциями – 0,31 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Мотор Сичи" (-0,9%), Райффайзен Банка Аваль (-0,12%) и "Укрнафты" (-0,08%).

В "зеленой зоне" завершили сессию акции "Центрэнерго" (+1,04%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,36%) и "Мотор Сичи" (-0,06%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,31% - до 652,17 пункта при объеме торгов 7,5 млн злотых (46,5 млн грн).

В "индексной корзине" тройку лидеров снижения составили бумаги Coal Energy (-5,8%), "Садовая груп" (-4,26%) и "Кернела" (-1,38%).

В росте лидировали акции KDM Shipping (+19,78%), "Астарты" (+0,61%) и агрохолдинга ИМК (+0,53%).