ГФС хочет отменить обязательную проверку ФЛП при закрытии

Государственная фискальная служба предлагает пересмотреть критерии для проведения обязательной проверки физлиц-предпринимателей при их закрытии и упрощения процедуры снятия их с налогового учета.

Об этом сообщил глава ГФС Роман Насиров во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, в соответствии с действующим законодательством, ГФС обязана проверить каждое физическое лицо-предпринимателя в процессе его ликвидации.

"Вместе с тем, учитывая нынешние нововведения о необходимости уплаты ФЛП единого взноса даже при отсутствии прибыли, с 1 декабря 2016 до 20 февраля 2017 около 330 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. При этом большинство закрытых ФЛП были "спящими" и давно не вели хозяйственную деятельность", - говорится в сообщении.

"На этот счет существует два приказа Минфина. Один из них касается ЕСВ, второй - всех остальных налогов. Мы считаем, что следует пересмотреть эти приказы и создать более конкретные требования - в каких случаях, в зависимости от критериев того физлица-предпринимателя, закрывается, какая нужна или не нужна проверка", - сказал Насиров.