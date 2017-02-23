 

ГФС хочет отменить обязательную проверку ФЛП при закрытии

23 февраля 2017 г. 16:06
Источник: Украинская правда
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Государственная фискальная служба предлагает пересмотреть критерии для проведения обязательной проверки физлиц-предпринимателей при их закрытии и упрощения процедуры снятия их с налогового учета.

Об этом сообщил глава ГФС Роман Насиров во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, в соответствии с действующим законодательством, ГФС обязана проверить каждое физическое лицо-предпринимателя в процессе его ликвидации.

"Вместе с тем, учитывая нынешние нововведения о необходимости уплаты ФЛП единого взноса даже при отсутствии прибыли, с 1 декабря 2016 до 20 февраля 2017 около 330 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. При этом большинство закрытых ФЛП были "спящими" и давно не вели хозяйственную деятельность", - говорится в сообщении.

"На этот счет существует два приказа Минфина. Один из них касается ЕСВ, второй - всех остальных налогов. Мы считаем, что следует пересмотреть эти приказы и создать более конкретные требования - в каких случаях, в зависимости от критериев того физлица-предпринимателя, закрывается, какая нужна или не нужна проверка", - сказал Насиров.

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