 

Глава "Нафтогаза" рассказал, как Украине сохранить статус транзитной страны

05 января 2017 г. 13:18
Источник: УНИАН
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Привлечение европейской компании к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины позволит нашей стране сохранить статус транзитного государства. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

"Конечной целью этого процесса (создание отдельного оператора ГТС - УНИАН) является привлечение европейской компании. Это необходимо для того, чтобы европейцы понимали, что Украина является партнером, чтобы у них тут был свой интерес. Мы фактически хотим поделиться частью своего бизнеса, чтобы они помогли нам гарантировать, что после 2019 года транзит через территорию Украины останется", - сказал он.

Глава «Нафтогаза» отметил, что Россия сможет полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины в случае реализации проектов строительства двух ниток "Турецкого потока" и "Северного потока-2".  По словам Коболева, на данный момент интерес к управлению украинской ГТС проявили только три компании, которые ведут соответствующие переговоры.

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