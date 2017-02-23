 

Глобальное соглашение о свободе торговли вступило в силу

23 февраля 2017 г. 12:26
Источник: ЛІГА.net
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Первое крупное соглашение о либерализации глобальной торговли в рамках Всемирной торговой организации вступило в силу, сообщает DW.

В среду, 22 февраля, Соглашение об упрощении процедур международной торговли (Trade Facilitation Agreement - TFA) ратифицировали свыше двух третей из 164 членов организации, что достаточно для его вступления в силу.

Глава ВТО Роберту Азеведу ожидает, что новый договор стимулирует рост мировой экономики на 0,5% в год.

Документ, принятый в ходе конференции на Бали в 2013 г., предусматривает упрощение таможенных формальностей, свертывание субсидий, расширение помощи развивающимся странам и облегчение доступа к мировым рынкам для бедных стран.

По словам члена правления Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Штефана Маира, первый многосторонний договор со времени создания ВТО является "правильным ответом на объявленный президентом США Дональдом Трампом курс на изоляцию".

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