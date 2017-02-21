ГлЗа последний год государственные земли сдавались в аренду вдвое дороже, чем частные, - Мартынюк

В абсолютных цифрах стоимость аренды все еще остается критически низкой, считает замминистра.

Госгеокадастр обобщил данные о средней стоимости аренды сельскохозяйственной земли в прошлом году. В среднем по Украине граждане-владельцы паев в 2016 г. получили 1093,4 гривен за гектар. По состоянию 1.01.2016 этот показатель составлял 862 грн/га. Самая высокая арендная плата - в Полтавской (2243,2 грн/га), Черкасской (2115,5 грн/га) и Харьковской (1603 грн/га) областях. Самое дешевое пользования землей обходилось в Киевской (533,4 грн/га), Закарпатской (596 грн/га) и Тернопольской (672,3 грн/га) областях. Общая площадь этой категории сельхозземель, переданных в аренду по договорам, составляет 16,5 млн га.

«Средняя арендная палата за год выросла на 27%. Это очень неплохой показатель динамики, однако в абсолютных цифрах стоимость аренды все еще остается критически низкой и не сопоставима с добавленной стоимости, которую генерирует земля», – отметил Максим Мартынюк, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины.

В части государственных земель средняя стоимость аренды значительно возросла после внедрения практики передачи участков в пользование через механизм аукционов. Средняя арендная палата переданных на конкурентных началах участков земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности на 1.01.2017 составила 2249,8 грн/га.

«В среднем, за последний год государственные земли сдавались в аренду почти вдвое дороже, чем частные, - подчеркнул Максим Мартынюк. - Это совершенно нетипичное для госсектора превышение в эффективности частных собственников объясняется внедрением общей практики передачи земель в пользование исключительно на открытых земельных торгах».

Арендная плата за земли госсобственности, переданных в пользование по бесконкурентным началах по договорам прошлых периодов, по его словам, составляла всего 952,5 грн/га. Госгеокадастр инициировал пересмотр договоров для приведения условий пользования госземлями до средних по рынку.

Одним из драйверов роста стоимости аренды частных сельхозземель может стать открытый рынок земли в Украине, который создаст альтернативу для владельца участка и сделает земельные отношения в государстве более конкурентными. По мнению экономиста IMF Group Ukraine Михаила Кухара, такой рост арендных ставок на госземли является прямым следствием внедрения нового типа электронных аукционов на права аренды Мартынюком в прошлом году.

"Когда все заинтересованные фермеры имеют к ним абсолютно свободный доступ а цена формируется прозрачно у всех на мониторах, то получается что просто некому и не за что платить взятки", - отметил экономист, назвав "земельные аукционы Мартынюка" одним из лучших примеров преодоления корупции в земельной сфере за прошлый год не силовыми, а экономическими методами.