 

Гонтарева: доля российских банков на украинском рынке снизилась в 1,7 раза

26 января 2017 г. 14:19
Источник: УНИАН
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Об этом в интервью журналу «Новое время» сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

По ее словам, регулятор не вывел эти учреждения с рынка, так как они "докапитализировались в полном объеме". "Они сконвертировали материнское заимствование миллиардов долларов на покрытие своих дыр в капитале. Они ничего у нас не украли", – пояснила Гонтарева.

По словам главы Нацбанка, дыры у российских банков появились из-за того, что они ранее активно кредитовали Донбасс. "Потом сами пришли и раздолбили его. Например, у нас есть один банк с российским происхождением капитала, у которого 80% активов было в плохих кредитах, когда средняя цифра по системе составляла 40-50%", – рассказала Гонтарева. 

Она пояснила что из $3,8 млрд прямых иностранных инвестиций в 2016 году, о которых недавно заявил первый вице-премьер-министр экономического развития Степан Кубив, $1 млрд - российские деньги материнских структур, направленные для докапитализации своих украинских дочек. Эти деньги, по словам Гонтаревой, не могут вернуться материнским структурам, так как направлены в капитал учреждений. "Более того, они больше ни копейки не отдадут своей "маме", – заявила Гонтарева.

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