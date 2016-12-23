 

Гонтарева допустила введение в обращение купюры в тысячу гривен

23 декабря 2016 г. 13:31
Источник: Левый берег

В Украине в обращении может появиться купюра номиналом в одну тысячу гривен. По крайней мере этого не исключает глава Национального банка Валерия Гонтарева.

"Могу сказать, что Кулиша (украинского писателя Пантелеймона Кулиша, - ред.) там не будет. Остальное давайте пока подержим в тайне", - сказала глава НБУ в эфире "Радио Вести".

Напомним, в 2011 году Национальный банк изучал целесообразность введения в обращение купюры номиналом 1000 гривен, однако потом отказался от такой идеи.

Причиной для введения купюры нового номинала может быть повышение минимальной зарплаты до 3 200 гривен с 2017 года.

В последний раз Украина ввела новую купюру номиналом в 500 гривен в сентябре 2006 года.

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