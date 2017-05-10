Гонтарева назначила и. о. главы НБУ

10 мая 2017 г. 11:25
Источник: УНИАН
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У главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой сегодня, 10 мая, последний рабочий день на посту, и ее обязанности с 11 мая до назначения нового руководителя НБУ будет исполнять первый заместитель главы Яков Смолий. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

«Валерия Гонтарева полностью оставляет профессиональные дела в Национальном банке и уходит в вынужденный отпуск, пока Верховная Рада Украины не примет решение об ее отставке», - отмечается в сообщении.

При этом Нацбанк подчеркнул, что Гонтарева готова отчитаться в Верховной Раде перед своим увольнением, как того требует процедура увольнения с должности главы НБУ, по приглашению парламента. Регулятор также напомнил, что в рамках законодательства решение об отставке главы НБУ принимает президент Украины, а утверждает Верховная Рада.

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