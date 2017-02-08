 

Госбюджет в Украине будут планировать на три и более лет

08 февраля 2017 г. 16:19
Источник: Зеркало недели
14 просмотров

Кабинет министров Украины одобрил обновленную концепцию управления государственными финансами, которая предусматривет введение среднесрочного бюджетного планирования сроком на три и более лет.

Министр финансов Украины Александр Данилюк заверил, что документ является стратегически важным, поскольку вводит практику принятия среднесрочных бюджетных деклараций, а также меняет политику управления госдолгом и позволит его уменьшить до 60% ВВП.  

Данилюк добавил, что Минфин уже ожидает от органов власти прогнозных данных и планов на 2017 год и на среднесрочную перспективу.

Комментируя принятие документа, премьер-министр Владимир Гройсман отметил: "В документе есть конкретные шаги, которые позволят эффективно использовать миллиарды госбюджета".

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.