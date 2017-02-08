Госбюджет в Украине будут планировать на три и более лет

Кабинет министров Украины одобрил обновленную концепцию управления государственными финансами, которая предусматривет введение среднесрочного бюджетного планирования сроком на три и более лет.

Министр финансов Украины Александр Данилюк заверил, что документ является стратегически важным, поскольку вводит практику принятия среднесрочных бюджетных деклараций, а также меняет политику управления госдолгом и позволит его уменьшить до 60% ВВП.

Данилюк добавил, что Минфин уже ожидает от органов власти прогнозных данных и планов на 2017 год и на среднесрочную перспективу.

Комментируя принятие документа, премьер-министр Владимир Гройсман отметил: "В документе есть конкретные шаги, которые позволят эффективно использовать миллиарды госбюджета".