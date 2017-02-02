Госбюджет в январе 2017 года перевыполнен на 39%

В январе доходы государственного бюджета составили 59,44 млрд гривен, что на 38,7%, или 16,59 млрд гривен превышает плановые показатели. Об этом сообщает пресс-служба Госказначейства.

Согласно сообщению, по сравнению с январем 2016 года, доходы бюджета увеличились в 2 раза - на 29,81 млрд грн. Также увеличились налоговые и таможенные поступления, составив 36,83 млрд гривен и 18,23 млрд гривен соответственно.

В общий фонд госбюджета в январе поступило 56,32 млрд гривен, что на 41,2% превысило плановый показатель и на 102,2% - показатель января прошлого года. Доходы местных бюджетов в январе увеличились почти на 56% до 12,63 млрд гривен. В то же время поступления единого социального взноса (ЕСВ) увеличились всего на 6,9% и составили 11,08 млрд гривен.