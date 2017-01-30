 

Госфинмониторинг: Янукович и семья "отмыли" более 200 миллиардов

30 января 2017 г. 15:27
Источник: УНИАН
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Государственная служба финансового мониторинга ведет работу по поиску и блокированию средств и имущества, незаконно присвоенных экс-президентом Януковичем и его окружением.

Согласно расследованиям службы, проводившимся с марта 2014 года по декабрь 2016 года, подготовлено и направлено в правоохранительные органы 547 материалов (109 обобщенных и 438 дополнительных обобщенных материалов) в отношении финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными чиновниками времен президентства Януковича. Как сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 201,7 миллиарда гривень.

В Госфинмониторинге напомнили, что на счетах физлиц и юридических лиц, имеющих связи с Януковичем и другими чиновниками, уже заблокированы средства в эквиваленте 1,54 млрд долл. «Кроме того, заблокированы активы бывших чиновников на сумму 107,19 млн долл., 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков в Австрии, Великобритании, Латвии, на Кипре, в Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах», - сообщили в ведомстве.

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