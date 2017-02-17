Госказначейство собирается внедрить новую систему уплаты налогов

Платить и администрировать НДС, акциз, налог с доходов физических лиц и единый социальный взнос будут по-старому.

Государственная казначейская служба Украины в текущем году планирует внедрить систему уплаты налогов и сборов через единый счет, с распределением платежей по отдельным счетам самостоятельно на базе отчетности налогоплательщика, сообщила журналистам глава Госказначейства Татьяна Слюз.

"Еще один проект, который мы хотим внедрить, и некоторые нормы уже выписаны в Налоговом кодексе, – это уплата налогов на единый счет", - добавила она.

Слюз пояснила, что система будет функционировать по аналогии с автоматическим возмещением НДС, то есть налогоплательщикам будут автоматически открыты счета, и Госказначейство на основании их отчетности будет зачислять налоги в автоматическом режиме.

По словам главы ведомства, это позволит сэкономить время налогоплательщиков и избежать штрафов налоговых органов за перечисление налогов не на тот счет.

"Думаю, что с 1 января 2018 года это будет работать. Но не по всем налогам: НДС остается здесь, акциз – также, и для налога с доходов физических лиц это невозможно, плюс единый социальный взнос", - добавила Слюз.

Глава Госказначейства также отметила, что необходимые изменения в Налоговый кодекс уже внесены. При этом основная база уже построена. Основой послужил электронный реестр по НДС.

Слюз заверила, что расходы на внедрение проекта незначительные.

Верховная Рада 21 декабря приняла закон, предполагающий изменения в Налоговом кодексе, минимизирующие риски коррупции в органах Государственной фискальной службы. Законом будет введен электронный кабинет плательщика налогов, что минимизирует контакт налогоплательщика и ГФС, внедрен единый реестр налоговых консультаций на сайте ГФС, введены налоговые каникулы для малого бизнеса, создан один публичный реестр возмещения НДС вместо существующих двух. Президент Петр Порошенко подписал закон 30 декабря.

В конце декабря Президент Петр Порошенко подписал также изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей. Согласно закону, с 1 января физические лица-предприниматели второй и третьей групп платят единый социальный взнос на сумму 704 грн в месяц, даже если не получили прибыль.

