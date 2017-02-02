 

Госказначейство возобновило возмещение НДС

02 февраля 2017 г. 12:10
Источник: Интерфакс-Украина
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Государственная казначейская служба Украины 1 февраля возобновила возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в связи со вступлением в силу постановления правительства №26 "Об утверждении порядка ведения Реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения НДС" от 25 января 2017 года.

"По состоянию на 9:00 2 февраля органы казначейства при наличии заключений органов Государственной фискальной службы (ГФС) Украины о бюджетном возмещении НДС обеспечили выполнение обобщенной информации на сумму 2 млрд 186,8 млн грн", – говорится в пресс-релизе ведомства в четверг.

Госказначейство уточнило, что 31 января 2016 года получило от ГФС для выполнения обобщенную информацию на сумму 6 млрд 827,9 млн грн.

Остаток невозмещенных сумм, определенных в обобщенной информации, будет возмещен после поступления от органов ГФС всех заключений о бюджетном возмещения НДС и наличия законодательных оснований, отмечается в пресс-релизе.

Ведомство напомнило, что указанное постановление продлило до 1 апреля 2017 года срок бюджетного возмещения в порядке, действовавшем до 1 января, на основании обобщенных информаций об объемах сумм бюджетного возмещения НДС и заключений органов ГФС.

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