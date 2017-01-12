 

Гослесагентство исключило возможность экспорта деловой древесины под видом дров

12 января 2017 г. 14:50
Источник: Интерфакс-Украина
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Государственное агентство лесных ресурсов (Гослесагентство) обязало руководителей государственных предприятий, входящих в сферу его управления, при поставках топливных дров за пределы таможенной территории Украины ограничить их длину двумя метрами.

Согласно пресс-релизу Гослесагентства в четверг, соответствующий приказ подписан временно исполняющей обязанности председателя ведомства Христиной Юшкевич.

"Подписанный мной приказ сделает невозможным вывоз из Украины деловой древесины под видом топливных дров", - цитирует пресс-служба Х.Юшкевич.

Она также отметила, что о введении соответствующих норм будут проинформированы и органы таможенного контроля.

По словам Х.Юшкевич, в случае нарушения этих требований Гослесагентство будет принимать кадровые решения, а материалы будут передаваться в правоохранительные органы.

Она призвала и других постоянных лесопользователей ввести аналогичную норму и ограничить длину дров при экспорте двумя метрами.

Ранее Х.Юшкевич отмечала, что 27% лестного хозяйства Украины находится вне контроля Гослесагентства.

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