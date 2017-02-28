 

Госпредприятия потеряли в банках-банкротах 19,5 млрд грн

28 февраля 2017 г. 18:46
Источник: Зеркало недели
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Лидерами по невозвращенным средствам стали банк "Надра", "Дельта Банк" и банк "Финансы и кредит".    

Государственные предприятия, в том числе государственные банки, а также фонды социального страхования и другие органы государственной власти потеряли в неплатежеспособных банках по состоянию на 01.02.2017 года около 19,5 млрд грн. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Больше все средств "застряло" в банке "Надра", "Дельта Банке" и банке "Финансы и кредит". 

В ФГВФЛ отмечают, что больше всего средств в банках-банкротах оставили компании "Антонов", "Нафтогаз", "Аграрный фонд", "КБ "Южное" и Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины.

За последнии три года в Украине обанкротилось более 70 банков. При єтом общий долг банков, котрые ликвидируются, перед всеми клиентами составил 243 млрд грн.

Госпредприятия, которые подчиняются Министерству инфраструктуры Украины, потеряли в обанкротившемся "Платинум Банке" более 400 млн грн.  

Также сообщалось, что в Министерстве экономического развития и торговли считают, что часть из 3,5 тысяч государственных предприятий должна быть приватизирована.

 

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