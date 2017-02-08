 

Госстат отчитался о пятипроцентном росте экономики

08 февраля 2017 г. 16:45
Источник: Корреспондент
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В четвертом квартале 2016 года ВВП Украины выросло на 4,5-4,8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, заявил глава Госстата Игорь Вернер.

"На основе данных разных отраслей, можно говорить об ускорении роста ВВП в четвёртом квартале 2016 года - ориентировочный рост, по сравнению с четвёртым кварталом 2015 года, составляет от 4,5 процента до 4,8 процентов. В третьем квартале 2016 года ВВП вырос на 2 процента", - сказал он.

Он также отметил, что  за прошедший год средняя зарплата в Украине выросла на 9 процента, а в декабре 2016 года, по сравнению с показателями декабря 2015-го - на 11,6 процента.
По его словам, итоги года свидетельствуют о тенденции роста экономики.

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