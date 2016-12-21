Государство серьезнее, чем частные лица? Как харьковчане относятся к "Привату" после национализации

Пока парламентарии принимали бюджет, утверждая курс гривны на уровне 27 и 2-х на будущий год, национальная валюта понемногу сдавала свои позиции. Официальный курс валют, опубликованный НБУ, на сегодня составил 26,47. Между тем приобрести доллар в пунктах обмена валют можно за 27,2. Причину незначительного обвала гривны специалисты связывают с первой панической реакцией населения на национализацию "Приват-банка". Но подобные колебания не критичны, уверен экономист Александр Кирш. Решение о национализации Кирш называет оптимальным, и хотя гарантировать стабильность курса сложно, фактор "Привата" на нем уже не будет сказываться, в отличие от политики самого государства.

Александр Кирш, экономист:

Когда курс держат зубами из-за принудительно высокого временно курса гривны и низкого курса доллара возникает проблема у экспортеров, зато легко и выгодно импортировать. В результате мы оставляем без работы своих собственных экспортеров, но зато делаем выгодным импорт китайских дешевых товаров.

Но от любых инфляционных процессов, отмечает экономист, у народа всегда есть противоядие - перевод своих средств в иностранную валюту. После первых сообщений в СМИ о том, что в обменках скупили все доллары, сейчас ситуация стабильна. При необходимости можно найти необходимую сумму, обойдя одну-две обменки.

Скажите - долларов 200 можно купить? - Конечно. - Есть да: А когда можно будет, у меня сейчас с собой нету, если подойти чуть попозже, будет у вас? - В любое время.

А вот получить доллары в кассах "Привата" пока нельзя. Клиенты финучереждения жалуются, что не могут забрать выплаты в валюте. Даже плановые. О такой проблеме в "Привате" знают. В пресс-службе банка новостям АТН сообщили: движение по валюте временно приостановлено. Вызвано это техническими моментами в связи со сменой собственника. Но как только валютные счета будут разблокированы, клиентов тут же уведомят об этом с помощью СМС. Работа финучереждения постепенно входит в обычный режим, отметили в пресс-службе. Правда доверять не только "Привату", но и банковской системе в принципе, склонны не все харьковчане.

Ольга, бухгалтер:

Пока, конечно, страшно. Юридических лиц они до сих пор не обслуживают. Нам страшно, я бухгалтер, веду много юридических фирм. Физических лиц обслуживают. То есть пока - нет, а дальше посмотрим. Как раз сейчас мы хотели, мы должны были открывать счет ЧП и приостановили.

Константин Моренок, IT-шник:

Банковская система в глубоком кризисе и она началась с банкротства банка "Форум" и продолжилась со всеми остальными - VIB банк, "Финансовая инициатива", "Надра", "Финансы и кредит". Это просто "Приват" спасали два года, поддерживало государство, а теперь уже там государства больше, чем приватного. И поэтому банковская система вообще разрушена.

Александр Менинков, адвокат:

Я пользуюсь услугами «Приват-банка» и надеюсь, что все-таки национализация сохранит ту структуру, потому что действительно структура удобная была для людей и надежная. Создавалась видимость надежности.

А вот у мэра города кредит доверия к "Привату" большой. По данным электронной декларации у него там находится более 700 тысяч гривен. Но выводить собственные средства, заявил Геннадий Кернес, из банка он не намерен.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Я могу сказать, что я и не стремился ничего снимать, я не переживаю. Я считаю, что государство, это серьезнее, чем частное лицо.

При этом, отмечают в горсовете, ажиотаж и временная блокировка счетов юридических лиц, привела и к проблемам с расчетами коммунальных предприятий, которые должны провести большое количество операций перед новым бюджетным годом.