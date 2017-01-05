 

Гривна на межбанке укрепилась на 40 копеек

05 января 2017 г. 20:46
Источник: Левый берег
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На рынке наблюдается временный избыток иностранной валюты.

Украинская гривна на межбанковском валютном рынке существенно подорожала второй день подряд. В четверг, 5 января, к концу торгов средневзвешенный курс доллара снизился до 26,29 грн по сравнению с 26,69 грн на момент закрытия рынка в среду.

При этом Национальный банк вышел на рынок, чтобы выкупить излишек валюты и не допустить более резкого укрепления гривны. Нацбанк купил купил 67,8 млн долларов при предложении 69,3 млн долларов. Минимальный курс покупки инвалюты составил 26,23 гривен за доллар.

Регулятор объяснил, что на этой неделе на межбанковском валютном рынке наблюдается временное избыточное предложение иностранной валюты, которое сформировалась в результате совпадения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе.

В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. Как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом.

В среду курс гривны на межбанке укрепился на 48 копеек.

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