Гривна на межбанке укрепилась на 48 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, после снижения в предыдущий торговый день 29 декабря на 30 копеек, 4 января укрепился на 48 коп. до 26,70 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,05-27,20 UAH/USD, после чего котировки снизились до уровня 26,75-26,85 UAH/USD, а к концу торгов установились на уровне 26,60-26,65 UAH/USD.

Большинство сделок, по оценкам участников рынка, были осуществлены по курсу, близкому к 26,70 UAH/USD.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривны на межбанке составлял 26,69 UAH /USD.

В среду НБУ купил 20 млн долларов на аукционе.