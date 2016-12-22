 

Гривня на межбанке за день укрепилась на 23 копейки

22 декабря 2016 г. 18:16
Источник: УНИАН
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,3240/27,3866 гривни/евро.

В четверг, 22 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,18/26,24 гривни/доллар, сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,3240/27,3866 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4293/0,4304 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2862 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 592 сделки на сумму 367,12 миллиона долларов.

 

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