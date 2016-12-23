Гривня уходит на выходные с курсом 26,32 за доллар Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,3240/27,3866 грн/евро.

В четверг, 22 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,25/26,32 грн/долл., сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,3240/27,3866 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4293/0,4304 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2668 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 606 сделок на сумму 338,58 млн долл.