Гройсман анонсировал проведение большого аудита работы "Укрзализныци"

По словам премьер-министра, аудит сможет доказать или опровергнуть любые коррупционные обвинения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует поручить проведение глобального аудита деятельности государственного транспортного холдинга «Укрзализныця» за 2016 год. Об этом он сказал журналистам в рамках рабочей поездки по Харьковской области.

«Я поручу проведение глобального аудита работы «Укрзализныци» за 2016 год», - отметил глава правительства, подчеркнув, что аудит сможет доказать или опровергнуть любые коррупционные обвинения.

«Каждое коррупционное действие должно быть конкретизировано и наказано», - отметил глава правительства.

Кабинет министров Украины в середине января вывел «Укрзализныцю» из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству. Решение правительства стало итогом развернувшейся дискуссии между руководством «Укрзализныци» - главой компании Войцехом Балчуном и главой набсовета «Укрзализныци» Евгением Кравцовым - и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном об эффективности работы госходинга и министерства. Стороны обвиняли друг друга в коррупции и стремлении заблокировать работу компании.

«Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности. Чистая прибыль "Укрзализныци" составила 303 млн грн.