 

Гройсман допустил временное возвращение Налоговой милиции

24 февраля 2017 г. 12:00
Источник: Новое Время

Премьер-министр Владимир Гройсман допускает временное восстановление работы Налоговой милиции.

Об этом он сообщил в ходе заседания Верховной Рады, передают Українські новини.

"Наше задание - создавать инструменты для защиты бизнеса. Эти контроллеры (налоговые) превратились в рэкетиров, и мы должны дать ответ здесь в парламенте. Я бы очень просил, чтобы мы собрались на следующей пленарной неделе и дали ответ: если возобновление (работы налоговой милиции), то на какие сроки возобновление. Не может это быть бесконечная система давления на бизнес. Наша задача сделать систему прозрачной и эффективной", - сказал он.

При этом Гройсман заявил, что поддерживает создание Службы финансовых расследований.

"То, что случилось, то случилось. Нам нужно это исправлять. Мы можем восстановить работу Налоговой милиции и оставить, как было раньше. Но можно сделать более прогрессивный шаг и создать службу финрасследований, которая будет качественной службой", - добавил он.

Напомним, что в конце 2016 года Рада фактически объявила Налоговую милицию вне закона с 1 января 2017 года.

В связи с этим Министерство финансов подготовило законопроект о создании Финансовой полиции.

В ответ на это комитет Рады по вопросам налоговой и таможенной политики инициировал устранение технической неточности работы Налоговой милиции, зарегистрировав законопроект №0940.

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