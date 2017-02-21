 

Гройсман хочет запустить в Украине электронную биржу по торговле углем

21 февраля 2017 г. 18:55
Источник: УНИАН
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По словам премьер-министра, не надо равняться на разные биржи, а создать украинскую по примеру как работает Prozorro.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Министерство энергетики и угольной промышленности проработать возможность запуска осенью 2017 года электронной биржи по торговле углем в Украине. Читайте также Антрацит с оккупированного Донбасса в три раза дешевле, чем по формуле "Роттердам+" – эксперт

Об этом он сообщил во время заседания правительства. 

«Я считаю, что задание сегодня - не равняться на разные биржи, а создать украинскую биржу… Я считаю, что это задание министерству и профильному министру внести предложения, по примеру как работает Prozorro, чтобы осенью уже была создана площадка электронных торгов углем… тогда все будет понятно по формированию цены», - сказал Гройсман.

В апреле 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, предельная цена на уголь стала формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула «Роттердам плюс доставка»). По данным НКРЭКУ, такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цены, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

В то же время глава правительства не единожды требовал разобраться с целесообразностью использования такой формулы. В середине января 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что применение формулы ценообразования на энергетический уголь «Роттердам плюс доставка» не сняло проблему диверсификации поставок данного топлива в Украину.

 

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