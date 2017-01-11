 

Гройсман о минималке: Мы очень быстро объясним, как ее платить

11 января 2017 г. 13:39
Источник: Укринформ
196 просмотров

Кабинет министров Украины в новом году будет делать все необходимое для того, чтобы качество жизни украинцев улучшилось.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал на заседании правительства в среду.

"Я хотел бы подчеркнуть, что люди должны чувствовать изменения. Я хочу подчеркнуть, что правительство - и я лично как Премьер-министр - в 2017 году сделаем все от нас зависящее для того, чтобы вы почувствовали положительные изменения в своей жизни", - сказал Гройсман.

Глава правительства заверил, что главными при этом являются не статистические данные роста, а именно то, как живут люди, какие у них есть проблемы и как им можно помогать.

Он напомнил, что в этом году будут существенно увеличены заработные платы учителям, врачам, работникам ГСЧС. Также Премьер напомнил об увеличении минимальной заработной платы до 3200 грн.

Главный вызов для власти - это борьба с бедностью, подчеркнул Гройсман.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.