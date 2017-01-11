Гройсман о минималке: Мы очень быстро объясним, как ее платить

Кабинет министров Украины в новом году будет делать все необходимое для того, чтобы качество жизни украинцев улучшилось.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал на заседании правительства в среду.

"Я хотел бы подчеркнуть, что люди должны чувствовать изменения. Я хочу подчеркнуть, что правительство - и я лично как Премьер-министр - в 2017 году сделаем все от нас зависящее для того, чтобы вы почувствовали положительные изменения в своей жизни", - сказал Гройсман.

Глава правительства заверил, что главными при этом являются не статистические данные роста, а именно то, как живут люди, какие у них есть проблемы и как им можно помогать.

Он напомнил, что в этом году будут существенно увеличены заработные платы учителям, врачам, работникам ГСЧС. Также Премьер напомнил об увеличении минимальной заработной платы до 3200 грн.

Главный вызов для власти - это борьба с бедностью, подчеркнул Гройсман.