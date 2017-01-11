Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил разогнать Службу занятости. Об этом он сообщил на заседании правительства.

"Я не собираюсь содержать Службу занятости. Я не собираюсь содержать безработных. Я собираюсь дать людям нормальную работу и зарплату. Изменение этой философии должно быть на повестке дня тех, кто занимается Службой занятости. Я просил бы, чтобы это довели до руководства Службы занятости. Нет? Разгоню. Приведем тех людей, кто сможет нормально ситуацию там наладить. Мне статистические байки не нужны. Я уже слушал их не один раз, поэтому считаю, что нужно изменить модель финансирования Службы на модель поддержки создания рабочих мест. Я думаю, что идеи, которые мы в ближайшее время презентуем, будут достаточно эффективными. Важно, чтобы мы здесь двигались очень быстро", - заявил он.