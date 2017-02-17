 

Гройсман рассказал, когда планируется ликвидировать дефицит Пенсионного фонда

17 февраля 2017 г. 16:57
Источник: РБК-Украина
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Правительство планирует ликвидировать дефицит Пенсионного фонда до 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Урядовый портал.

По словам Гройсмана, свое решение по пенсионной реформе, предусматривающей повышение пенсий, Кабинет министров намерен представить в ближайшие месяцы.

"Мы в ближайшие месяцы представляем наш подход, и будем просить поддержки украинских граждан и украинского парламента для того, чтобы раз и навсегда изменить систему, которая позволит восстановить социальную справедливость и людям получать более высокие пенсии. Это задача №1 для меня, как премьер-министра, и нашего правительства ", - заявил Гройсман.

Он сообщил, что на сегодня дефицит ПФ составляет более 140 млрд гривен.

"Нам нужно преодолеть дефицит Пенсионного фонда, который равен более 140 млрд гривен. Это серьезный вызов, но я понимаю, как его преодолеть. И я считаю, что при правильном подходе к 2024 году мы выйдем на бездефицитный Пенсионный фонд", - подчеркнул премьер.

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